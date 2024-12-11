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Царьград

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Страдают транспорт, строительство и ЖКХ: Новак заявил о необходимости 1,5 млн высококвалифицированных кадров

Страдают транспорт, строительство и ЖКХ: Новак заявил о необходимости 1,5 млн высококвалифицированных кадров

Вице-премьер Александр Новак подтвердил потребность России в 1,5 млн высококвалифицированных кадров, особенно в строительстве, транспорте и ЖКХ.

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Комментарии
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Наталья Котельникова
А раньше чего молчали? Раньше народ только и слышал - русские не хотят работать, не хотят и всё. А сами карманы набивали, копеечную зарплату предлагали за адский труд и гнали, гнали мастурбеков неграмотных, неквалифицированных, которые только и умеют из дерьма мазанки строить!!! Где были? Почему не готовили кадры? Всё ПТУ обозвали нехорошим словом &quot;коллэдж&quot; и давай за обучение заламывать таааааакую плату, которая соразмерна зарплатам родителей будущих абитуриентов. Сделали народ нищим, несостоятельным, обозвал &quot;алкашами&quot; и успокоились? Трепачи и подлецы.
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19 час.
НК
Наталья Котельникова
Которая не соразмерна!
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19 час.

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