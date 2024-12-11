Страдают транспорт, строительство и ЖКХ: Новак заявил о необходимости 1,5 млн высококвалифицированных кадров

Наталья Котельникова

А раньше чего молчали? Раньше народ только и слышал - русские не хотят работать, не хотят и всё. А сами карманы набивали, копеечную зарплату предлагали за адский труд и гнали, гнали мастурбеков неграмотных, неквалифицированных, которые только и умеют из дерьма мазанки строить!!! Где были? Почему не готовили кадры? Всё ПТУ обозвали нехорошим словом "коллэдж" и давай за обучение заламывать таааааакую плату, которая соразмерна зарплатам родителей будущих абитуриентов. Сделали народ нищим, несостоятельным, обозвал "алкашами" и успокоились? Трепачи и подлецы.