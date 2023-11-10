США: Запад намерен увеличивать издержки при экспорте нефти для России Наталья МарковаУолли Адейемо, первый замглавы Минфина США, объявил 9 ноября о намерении коллективного Запада принимать дополнительные меры по снижению доходов России от экспорта энергоресурсов, в частности – нефти.