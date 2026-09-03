Как подобрать насос для дома, дачи и отопления без лишних ошибок

Подбор насоса для дома, дачи и отопления начинается с расхода, напора и типа источника. Разбор циркуляционных, погружных, вихревых и дренажных моделей, тепловых насосов, типичных ошибок монтажа и обслуживания без лишней теории.
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