Reposted (Комитет молодежной политики и спорта): На мемориале Героям фронта и тыла в Иванове состоялся молодежный флеш-моб «Мы помним! Мы гордимся!» Патриотическое мероприятие в рамках празднования 79-ой годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов организовал городской комитет молодежной политики, физической культуры и спорта при поддержке местного отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»Участниками флеш-моба стали студенты и школьники города Иванова, активисты детских и молодежных общественных объединений, представители органов власти и ветеранских организаций, а также ивановского мото-сообщества С приветственными словами к жителям и гостям города обратились председатель совета регионального отделения движения детей и молодежи «Движения Первых» Борис Мурванидзе, руководитель регионального отделения движения «Волонтеры Победы» Антон Коротков и президент Ивановского мотоклуба «Guardsmen International» Алексей ЗыринВ ходе акции студентка Ивановского филиала Президентской Академии Ирина Блюдонова прочла пронзительное стихотворение Булата Окуджавы «До свидания, мальчики» Затем собравшиеся почтили память павших героев в ходе включения прямого эфира Общероссийской минуты молчанияНапомним, что «минута молчания» впервые вышла в эфир в 1965 году.