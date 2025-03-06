Гендиректор РФПИ Дмитриев сообщил о худшем результате облигаций ФРГ за 35 лет

ИЗВЕСТИЯ Генеральный директор РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что 6 марта немецкие облигации показали худшие результаты за последние 35 лет.
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