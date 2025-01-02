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Бурлак о Батракове: «В «Зенит» вряд ли пойдет. Знаю его окружение, агентов – они не рассматривают такой вариант»

«Я думаю, что без шансов. Я просто Лёшу знаю, знаю его окружение, агентов. Он в «Зенит» вряд ли пойдет.

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