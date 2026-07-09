Минфин напомнил о налоговых льготах для пенсионеров и предпенсионеров

Граждане могут не платить налог на имущество за один объект недвижимости каждого вида.Пенсионеры и граждане предпенсионного возраста в России имеют право на ряд налоговых льгот, включая освобождение от налога на имущество и послабления по земельному налогу.
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