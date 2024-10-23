Bloomberg узнал о планах ЕС по созданию новой разведки для борьбы со шпионажем

Евросоюз обсуждает создание нового разведывательного органа, узнал Bloomberg. По данным агентства, он будет ориентирован на сбор собственных разведданных о внешних угрозах, а его цель — противостоять таким угрозам, исходящим из-за рубежа и нацеленным на весь блок, а также шпионажу в институтах ЕС.