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SPLETNIK

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"Чертовски смешно". Ченнинг Татум ответил на обвинения в хейте в адрес Зои Кравиц

"Чертовски смешно". Ченнинг Татум ответил на обвинения в хейте в адрес Зои Кравиц

46-летний актёр Ченнинг Татум ответил на обвинения людей в сети, которые подозревают, что он с фейкового аккаунта в инстаграме* оставляет хейтерские комментарии под фото своей бывшей девушки Зои Кравиц.

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