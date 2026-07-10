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«Поженились по банальной причине»: жена Газманова заговорила на тему беременности дочки

«Поженились по банальной причине»: жена Газманова заговорила на тему беременности дочки

Марина прокомментировала слухи о том, что Марианна отметила свадьбу в интересном положении. Олег Газманов с женой Мариной Личный архивЖена Олега Газманова впервые раскрыла подробности о муже своей 22-летней дочери Марианны и прокомментировала слухи о ее беременности.

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