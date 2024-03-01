Йеменские ополченцы-хуситы преподнесут военные «сюрпризы» в своих операциях на Красном море. Об этом заявил лидер группировки «Ансар Аллах» Абдул Малик аль-Хути.
Хуситы пообещали новые «сюрпризы» в Красном море
Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
Эх ПОМОЧЬ БЫ ХУСИТАМ...(как пиндосы помогают и как бы не учавствуют в воййне в укрожопии) НАШИМИ РАКЕТАМИ ИЛЬ ТОРПЕДАМИ...А можно и ПОСЕЙДОНОМ.
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16 час.
ЕК
Елена Коваль
Помогите " ребятам"...
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11 час.
AG
Alex Godsend
Классно написано "хуситов обвиняют в нападении на международные телекоммуникационные кабели" напали на кабель ... но, не суть. Правильной дорогой идёте товарищи. Да, туда надо запустить специально обученных дельфинов, чтобы они порвали там всё...
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3 час.
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