Хуситы пообещали новые «сюрпризы» в Красном море

Эх ПОМОЧЬ БЫ ХУСИТАМ...(как пиндосы помогают и как бы не учавствуют в воййне в укрожопии) НАШИМИ РАКЕТАМИ ИЛЬ ТОРПЕДАМИ...А можно и ПОСЕЙДОНОМ.

AG

Alex Godsend

Классно написано "хуситов обвиняют в нападении на международные телекоммуникационные кабели" напали на кабель ... но, не суть. Правильной дорогой идёте товарищи. Да, туда надо запустить специально обученных дельфинов, чтобы они порвали там всё...