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Несекретные материалы

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Хуситы пообещали новые «сюрпризы» в Красном море

Хуситы пообещали новые «сюрпризы» в Красном море

Йеменские ополченцы-хуситы преподнесут военные «сюрпризы» в своих операциях на Красном море. Об этом заявил лидер группировки «Ансар Аллах» Абдул Малик аль-Хути.

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Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
Эх ПОМОЧЬ БЫ ХУСИТАМ...(как пиндосы помогают и как бы не учавствуют в воййне в укрожопии) НАШИМИ РАКЕТАМИ ИЛЬ ТОРПЕДАМИ...А можно и ПОСЕЙДОНОМ.
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16 час.
ЕК
Елена Коваль
Помогите &quot; ребятам&quot;...
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11 час.
AG
Alex Godsend
Классно написано &quot;хуситов обвиняют в нападении на международные телекоммуникационные кабели&quot; напали на кабель ... но, не суть. Правильной дорогой идёте товарищи. Да, туда надо запустить специально обученных дельфинов, чтобы они порвали там всё...
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3 час.

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