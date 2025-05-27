Chrisley Knows Best Stars Todd and Julie Chrisley Pardoned by President Trump After Federal Fraud Convictions

The stars of Chrisley Knows Best will soon be free again: Todd and Julie Chrisley, who are both in prison on federal bank fraud and tax evasion convictions, have officially been pardoned by President Donald Trump.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии