АО «Транснефть – Дружба» объявляет конкурс журналистского мастерства «Битва за нефть – битва за Победу»

АО «Транснефть – Дружба» приглашает журналистов принять участие в творческом конкурсе «Битва за нефть – битва за Победу», учрежденном ПАО «Транснефть» в ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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