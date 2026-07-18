Цены на аренду квартир с 2016 года выросли вдвое в Тульской области

За последние десять лет цены на аренду жилья выросли в два раза – если в 2016 году однокомнатную квартиру можно было снять примерно за 15 тысяч рублей, то в 2026 году средний ценник составляет уже почти 30 тысяч рублей.
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