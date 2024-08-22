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Царьград

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В России начнут продавать кроссовер Bestune T90

В России начнут продавать кроссовер Bestune T90

Ещё один автомобиль из Поднебесной скоро появится на отечественном рынке.В России начнут продавать новый кроссовер Bestune T90, пишет издание 32CARS.

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