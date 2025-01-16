Мандариновый рай: взгляд на выборы президента Абхазии из России

В ноябре весь мир облетели кадры с силовым захватом толпой здания абхазского парламента. За захватом здания парламента последовали переговоры властей с теми, кто называет себя оппозицией, и в результате переговоров - быстрая отставка президента и премьер-министра.
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