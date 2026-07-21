Привет Одессе: Россия приступила к полной изоляции Украины от Чёрного моря

Кто не знает, как выглядит туман войны, может полюбоваться морскими пейзажами в районе пока еще находящейся в чужих руках Одессы, где на рейде красиво горят и тонут разнообразные корабли, а в портах и вокруг них шипят и догорают всяческие интересные и важные объекты.