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Спички - не игрушка

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Привет Одессе: Россия приступила к полной изоляции Украины от Чёрного моря

Привет Одессе: Россия приступила к полной изоляции Украины от Чёрного моря

    Кто не знает, как выглядит туман войны, может полюбоваться морскими пейзажами в районе пока еще находящейся в чужих руках Одессы, где на рейде красиво горят и тонут разнообразные корабли, а в портах и вокруг них шипят и догорают всяческие интересные и важные объекты.

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Комментарии
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Виктор Куприянов
а где наши славные подводники Краснознаменного Черноморского  флота.        о них по  чему то в ящиках ни слова
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1 м.
Maxim
Торпедой по причальным стенкам: они на это рассчитаны..
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1 м.
САША ЛЕПАЕВ
очередная лапша перед выборами. пятый год изолируют а порты работают и принимают все то что уничтожает наших ребят. как можно четыре года бомбить порт а он просто работает. наверное калибр снарядов не тот. погнули и только.
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1 м.