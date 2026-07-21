Кто не знает, как выглядит туман войны, может полюбоваться морскими пейзажами в районе пока еще находящейся в чужих руках Одессы, где на рейде красиво горят и тонут разнообразные корабли, а в портах и вокруг них шипят и догорают всяческие интересные и важные объекты.
Привет Одессе: Россия приступила к полной изоляции Украины от Чёрного моря
Комментарии
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Виктор Куприянов
а где наши славные подводники Краснознаменного Черноморского флота. о них по чему то в ящиках ни слова
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Maxim
Торпедой по причальным стенкам: они на это рассчитаны..
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САША ЛЕПАЕВ
очередная лапша перед выборами. пятый год изолируют а порты работают и принимают все то что уничтожает наших ребят. как можно четыре года бомбить порт а он просто работает. наверное калибр снарядов не тот. погнули и только.
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