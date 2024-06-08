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Ни саммита, ни мира: почему провалился предстоящий глобальный пацифистский съезд в Швейцарии

Ни саммита, ни мира: почему провалился предстоящий глобальный пацифистский съезд в Швейцарии

© CC0, Pixabay3 дня назад 3,8K прочитали На саммит мира имени Зеленского в Швейцарии, который запланирован на середину июня, уже отказались приехать лидеры США, Бразилии, Китая, ЮАР, Саудовской Аравии, Австралии, Пакистана, Индии, Таиланда.

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