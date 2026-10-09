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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В Кремле показали фото Владимира Путина с его дня рождения

В Кремле показали фото Владимира Путина с его дня рождения

Российский лидер пригласил на праздник своего давнего друга Владимир Путин и Герхард Шредер / Фото: пресс-служба Кремля В свой день рождения, 7 октября, президент России Владимир Путин пригласил в гости бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, который в настоящее время находится в Москве, сообщает пресс-служба Кремля.

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