В Кремле показали фото Владимира Путина с его дня рождения

Российский лидер пригласил на праздник своего давнего друга Владимир Путин и Герхард Шредер / Фото: пресс-служба Кремля В свой день рождения, 7 октября, президент России Владимир Путин пригласил в гости бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, который в настоящее время находится в Москве, сообщает пресс-служба Кремля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- СТ В парламенте Эсто...
- Врач из Барнаула ...
- Стало известно, н...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым