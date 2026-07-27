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Карпин о ЧМ-2026: «Откровением для меня стал Месси – в 39 лет он продолжает показывать футбол, который не доступен игрокам в расцвете сил. 2-е место Аргентины – его заслуга»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал игрока, который больше других впечатлил его на чемпионате мира-2026.

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