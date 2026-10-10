С легким кошмаром! Самые жуткие и отвратительные банные обычаи Руси

Старинное русское пожелание «С легким паром», которое используют завсегдатаи бань, немного теряет свою привлекательность после изучения ряда специфических банных обычаев, испокон веку практикующихся на Руси.
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