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С легким кошмаром! Самые жуткие и отвратительные банные обычаи Руси

С легким кошмаром! Самые жуткие и отвратительные банные обычаи Руси

Старинное русское пожелание «С легким паром», которое используют завсегдатаи бань, немного теряет свою привлекательность после изучения ряда специфических банных обычаев, испокон веку практикующихся на Руси.

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