Китайские производители оборудования для выпуска чипов увеличили выручку

Рост выручки на 44-51% зафиксировали крупнейшие китайские производители оборудования для изготовления чипов Advanced Micro-Fabrication Equipment (AMEC), ACM Research и Naura Technologies, 24 января сообщает американское интернет-издание о компьютерных технологиях Tom’s Hardware.
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