Госдума планирует запретить подросткам самим открывать счета в банке

В мае Государственная дума РФ планирует в первом чтении рассмотреть законопроект, согласно которому кредитные учреждения смогут открывать счета для несовершеннолетних лишь при наличии заверенного согласия от их родителей.
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