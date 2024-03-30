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Таджикские мигранты уменьшили интерес к России, причиной стал теракт в «Крокусе»

Таджикские мигранты уменьшили интерес к России, причиной стал теракт в «Крокусе»

© spark.ru На фоне совершенно неделю назад теракта в «Крокус сити холле», министерство труда, миграции и занятости населения Таджикистана зафиксировало отток трудовых мигрантов из России, рассказала замглавы таджикского минтруда Шахноза Нодири.

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Комментарии
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Алексадр Вовк-Михайлов
Черножопый таджикский ишак баул в зубы и на хрен к баю рахмону в кишлак. Там устраивай акты поотеста и убийства.
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9 час.
ольга решетникова
Кстати. Вспомнила. Была лет40 (или даже больше) назад в гостях у родственников в Башкирии. Там было очень много на рынке продавцов одеждой из Вьетнама. Прямо так и в беседах спокойно говорили &quot;вьетнамцы&quot;. Юбку джинсовую купила тогда, с вышивкой мелкими цветочками))) А потом куда-то делись, видимо, настали лихие девяностые и они к себе уехали. Вот надо для таджиков сделать &quot;лихие двадцатые&quot;, чтобы сами побежали к себе в кишлак.
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8 час.
ИР
Игорь Рябин
Не слишком ли дорого интерес стоил нам? 150 жизней? О чем пишешь, сам читаешь?
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4 час.

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