Таджикские мигранты уменьшили интерес к России, причиной стал теракт в «Крокусе»

ольга решетникова

Кстати. Вспомнила. Была лет40 (или даже больше) назад в гостях у родственников в Башкирии. Там было очень много на рынке продавцов одеждой из Вьетнама. Прямо так и в беседах спокойно говорили "вьетнамцы". Юбку джинсовую купила тогда, с вышивкой мелкими цветочками))) А потом куда-то делись, видимо, настали лихие девяностые и они к себе уехали. Вот надо для таджиков сделать "лихие двадцатые", чтобы сами побежали к себе в кишлак.