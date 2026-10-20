В России продолжает расти заболеваемость гриппом, сообщили в Роспотребнадзоре. За минувшую неделю в стране зарегистрировали более 635 тысяч случаев ОРВИ, гриппа и коронавируса.
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