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Названа причина появления медуз в Приморье

Названа причина появления медуз в Приморье

Появление медуз в Приморье объясняется потеплением морской воды. Такую причину в беседе с ТАСС назвала научный руководитель Лаборатории глубоководных исследований Национального научного центра морской биологии имени А.

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