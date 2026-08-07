Названа причина появления медуз в Приморье

Появление медуз в Приморье объясняется потеплением морской воды. Такую причину в беседе с ТАСС назвала научный руководитель Лаборатории глубоководных исследований Национального научного центра морской биологии имени А.
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