REUTERS/NTB/Cornelius Poppe Глава киевского режима Владимир Зеленский избегает обвинений в коррупции исключительно благодаря юридическому иммунитету, который запрещает проводить в отношении него следственные действия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЛЛ Минтранс назвал о...
- ЛЛ Мерц пожаловался ...
- ЛЛ Премьер Латвии на...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым