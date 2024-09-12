Матч звезд «Спартака» с выступлением МакSим, Роналду снова критикует тен Хага, первое поражение «Авангарда», конфликт Мбаппе и «ПСЖ», контракты о согласии на секс в Испании и другие новости

1. «Спартак» отметил 10-летие «Лукойл Арены» матчем звезд. Команда Романцева обыграла команду Станковича – 3:2.
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