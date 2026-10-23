Представления о сексуально привлекательном мужчине обычно складывается из довольно привычного и простого набора: более или менее приятная внешность, уверенность в себе, достаток, чувство юмора.
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Мужественность не востребованна, пока ты не попадешь в "острую" ситуацию. На кой тебе интеллектуал добряк юморист, когда тебя насилуют, а он ... Снимает на телефон, чтобы поделиться с полицией? Своей радостью и толерантностью?(((