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Гусев о том, в чем его сила: «В понимании игры. Моя страсть – передачи. Получаю удовольствие от того, что хорошо и точно отдал партнеру»

– У «Динамо» есть слоган «Сила в движении». А в чем сила Никиты Гусева? – В понимании игры. – Большинство – ваша главная страсть в хоккее? – Хм… Скорее моя страсть – передачи.

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