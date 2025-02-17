Бандвагон-эффект: как не поддаться влиянию толпы и сохранить свою точку зрения?

Бандвагон-эффект, также известный как эффект присоединения к большинству, представляет собой когнитивное искажение, при котором люди принимают решения или формируют убеждения на основе действий других, без должного анализа.
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