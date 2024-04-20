Губернатор Богомаз сообщил о трех сбитых над Брянской областью беспилотниках

Поздним вечером 20 апреля была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз.
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