Карельские Вести

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Жителя Карелии будут судить за поджог леса

В Пряжинский районный суд направлено уголовное дело по факту причинения ущерба в результате лесного пожара В Пряжинском районе будут судить мужчину, который обвиняется в уничтожении лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем.

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