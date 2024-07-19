Трамп напомнил о боязне стран перед США при его предыдущем сроке

Бывший американский лидер и кандидат на пост президента США Дональд Трамп на национальном съезде Республиканской партии напомнил, что во время его предыдущего президентского срока страны боялись и уважали США, поэтому не начинали конфликтов.
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