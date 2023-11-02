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Тренер "Краснодара" Илич пожаловался на сложную логистику

Тренер "Краснодара" Илич пожаловался на сложную логистику

Главный тренер "Краснодара" Владимир Ивич после победы в матче шестого тура группового этапа Кубка России в Пути РПЛ против столичного "Спартака" заявил, что его команда с трудом справляется с большим количеством переездов.

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