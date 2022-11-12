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Надаль об итоговом турнире: «Если бы думал, что у меня нет шансов на что-то важное, я бы сюда не приехал»

Рафаэль Надаль рассказал, считает ли возможной победу на итоговом турнире ATP. «Я не буду шутить – если бы я думал, что у меня нет шансов на что-то важное, я бы сюда не приехал.

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