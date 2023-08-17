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Овечкин об РПЛ: «Зенит» сейчас невысоко, что такое 6-е место для чемпиона? Я фанат «Динамо», но каждый раз, когда играют, у меня мероприятие»

Овечкин об РПЛ: «Зенит» сейчас невысоко, что такое 6-е место для чемпиона? Я фанат «Динамо», но каждый раз, когда играют, у меня мероприятие»

– Вы ходите на российский футбол? Кто бросит вызов «Зениту»? – «Зенит» сейчас идет совсем невысоко в турнирной таблице.

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