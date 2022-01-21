The Moscow Post

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Нефть Brent подешевела до $86,76 за баррель на данных о запасах в США

Нефть Brent подешевела до $86,76 за баррель на данных о запасах в США

Аналитики ожидали сокращения запасов в США, но фактически страна нарастила топливо на складах.Стоимость нефти марки Brent снижается более чем на полтора доллара на данных о запасах нефтепродуктов в США, сообщает корреспондент The Moscow Post.

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