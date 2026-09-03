Советский Союз и разгром Японии: долгий путь к вступлению в войну

Вторая мировая война окончательно завершилась, когда 2 сентября 1945 года на борту американского флагманского линкора «Миссури», прибывшего в воды Токийского залива, министр иностранных дел Японии Мамору Сигэмицу и начальник Генерального штаба армии генерал Есидзиро Умэдзу, генерал армии США Дуглас Макартур, советский генерал-лейтенант Кузьма Деревянко, адмирал флота Великобритании Брюс Фрейзер от имени своих государств подписали «Акт о безоговорочной капитуляции Японии».
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