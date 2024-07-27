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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Том Хитон: «Знаем, где должен быть «МЮ», но мы там не находимся. Есть жажда вернуть успех клубу, выиграть трофеи. У нас есть хороший фундамент»

Том Хитон: «Знаем, где должен быть «МЮ», но мы там не находимся. Есть жажда вернуть успех клубу, выиграть трофеи. У нас есть хороший фундамент»

В прошлом сезоне команда заняла восьмое место в турнирной таблице, но выиграла Кубок Англии. «Два трофея за два сезона под руководством тренера – отличный результат.

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