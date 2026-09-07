Огненный шторм накрыл Украину: РФ дала зеркальный ответ за атаки на регионы

Три украинские области — Запорожская, Николаевская и Днепропетровская — стали целями для массированной атаки российских высокоточных средств.
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