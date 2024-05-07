Путин приносит присягу президента России

Президент Владимир Путин приносит присягу на торжественной церемонии инаугурации в Кремле. Церемония началась с внесения государственного флага России, штандарта президента, Конституции РФ и знака президента России в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца.
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