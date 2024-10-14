В Крыму экс-главу муниципального предприятия будут судить за подлог

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма бывший директор муниципального предприятия предстанет перед судом по обвинению в служебном подлоге и злоупотреблении полномочиями при учете осужденному обязательных работ.
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