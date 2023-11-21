ПРОСТО О СЛОЖНОМ В виртуальном мире, в котором живет Запад и наши внутренние враги, уже можно сбиться со счета, в который раз Си предает Путина, не боясь при этом остаться без любимого мороженого.
Неужели до столкновения России и Китая осталось совсем немного и бывший друг превратится во врага
Комментарии
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Надежда
И обратите внимание, никакой ссылки на источник, трусливый и мерзкий автор, навалял пасквиль, а хочет остаться неизвестным! Считает что приписки "Автор высказывает исключительно свою точку зрения." достаточно, чтобы вбросить в инфополе эту хрень, народ ее схавает" и понесет в массы, негодуя, кляня и обвиняя во всех грехах нашего президента!(( 😡
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12 час.
Михаил
Найдите и прочитай книгу Владимирова "Особый район Китая" и вы поймете чего молжно ждать от Китая.
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2 час.
Александр Каблучко
От всех можно ждать чего угодно. СССР взбудораживший весь мир на освободительное движение, содержавшее его и соцстраны. Потом резко повернувшись жопой, отсосав у штатов и перднув на прощание растаяв в облаках. В ХХ веке, после гитлеровской Германии мир таких "шедевров" не знал
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1 час.
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