Неужели до столкновения России и Китая осталось совсем немного и бывший друг превратится во врага

Надежда И обратите внимание, никакой ссылки на источник, трусливый и мерзкий автор, навалял пасквиль, а хочет остаться неизвестным! Считает что приписки "Автор высказывает исключительно свою точку зрения." достаточно, чтобы вбросить в инфополе эту хрень, народ ее схавает" и понесет в массы, негодуя, кляня и обвиняя во всех грехах нашего президента!(( 😡

Михаил Найдите и прочитай книгу Владимирова "Особый район Китая" и вы поймете чего молжно ждать от Китая.