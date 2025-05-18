Фильмы о природе и традициях Алтая вошли в шорт-лист фестиваля «Земля открытий»

Три документальных фильма, посвященных природе, экологическим инициативам и культурным традициям Республики Алтай, были отобраны в шорт-лист конкурса видеоработ в рамках Фестиваля геобрендов «Земля открытий», сообщает портал «ЧС Инфо».
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