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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сафонов о 2:1: «Как минимум до следующего матча против «Марселя» каждого фаната «ПСЖ» будет греть мысль о том, что именно мы победили в Le Classique!»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов оценил выездную победу над «Марселем» (2:1) в 5-м туре Лиги 1. «Статистически каждый матч равнозначен, ведь за каждый можно получить три очка.

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