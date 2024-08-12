Россия страна седанов и внедорожников, но и пикапы у нас в почете

Теоретически современные пикапы практически идеальны для людей, живущих за городом. Достаточный комфорт в сочетании со значительно лучшими внедорожными качествами, чем у легкового автомобиля, и более высокими грузовыми качествами.
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