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Автоверсты

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Россия страна седанов и внедорожников, но и пикапы у нас в почете

Россия страна седанов и внедорожников, но и пикапы у нас в почете

﻿﻿Теоретически современные пикапы практически идеальны для людей, живущих за городом. Достаточный комфорт в сочетании со значительно лучшими внедорожными качествами, чем у легкового автомобиля, и более высокими грузовыми качествами.

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