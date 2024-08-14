Ах, какой чудесный день в народном календаре 14 августа — Медовый спас. Он даже звучит вкусно и радостно, а когда представишь, как свежий мед, тягучий и янтарный, весь в солнечных искорках, стекает с деревянной ложки 🔥 Главные традиции дня — освящать мед в церкви, печь булочки с маком и угощать ими соседей и родных, делать добрые дела А вот чего нельзя делать ⬇️ Запрещено работать — иначе вас ждут неудачи Нельзя начинать важные дела — ничего не получится Не рекомендуется оскорблять врачей, ругаться с ними — не исключено, что поплатитесь за это здоровьем и придется постоянно обращаться к этим же медикам за помощью Лучше не считать деньги — можно остаться без финансов Нельзя перевозить зерно или урожай — можно всего лишиться Нельзя употреблять мясные и молочные продукты, а также рыбу.