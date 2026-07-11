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Новости Омска

3 подписчика
Вас корежит от слов рофл, краш, дрип

Вас корежит от слов рофл, краш, дрип? Или вы впадаете в тоску и зеваете от старомодного «хоть кол на голове теши»? Все понятно, у вас зумеро-бумерское расстройство.

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