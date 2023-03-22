Трагедия в Хатыни. 22 марта 1943 года фашистскими карателями (при активном участии украинских националистов) уничтожена белорусская деревня Хатынь.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Трагедия в Хатыни. 22 марта 1943 года фашистскими карателями (при активном участии украинских националистов) уничтожена белорусская деревня Хатынь.
Свежие комментарии